切爾西舉起隊史第2座歐冠金盃。

質疑哈維茲（Kai Havertz）不符其身價的人，如今可以閉嘴了！這位德國好手今晨在葡萄牙的火龍球場攻破英超聯賽、聯賽盃雙料冠軍曼城的大門，幫助「藍軍」切爾西以1比0險勝，贏得隊史第2座歐洲冠軍聯賽金盃。

這場英超內戰、也是歐冠決賽第8次上演的同國德比，原本賭盤看好曼城實力稍勝一籌，但全場只有21歲的哈維茲把握住破門機會。第42分鐘切爾西發動快速反擊，芒特（Mason Mount）從左路送出漂亮直傳，哈維茲從曼城後防空隙中竄出，他在禁區外的第1次射門雖被出擊的曼城門將艾德森（Ederson）擋出，但球恰好彈入禁區，讓哈維茲可用左腳推射從容打入空門。

哈維茲去年夏天以7000萬英鎊的轉會費從德甲勒沃庫森加盟切爾西，卻沒能迅速融入英超，直到今年1月底德籍教頭圖寇（Thomas Tuchel）接掌藍軍兵符後，將哈維茲安插在非典型的「9號半」位置，讓他開始展現進球與助攻能力，更在歐冠決賽攻入價值連城的1球。

曼城門將艾德森（右）衝出禁區沒能有效化解哈維茲（上）的攻勢，讓後者輕鬆補射打入空門。（路透）

由西班牙名帥瓜狄歐拉（Pep Guardiola）領軍的曼城首次殺入歐冠決賽，雖然全場控球率高達60％，卻始終無法突破藍軍傲人防線，攻擊發電機德布勞內（Kevin De Bruyne）下半場受傷退場更使曼城反攻無力，全場僅有1次射正，只能眼看藍軍登基。

這是切爾西自2012年後再度稱霸歐洲，圖寇作為史上首位連兩年帶領不同球隊殺入歐冠決賽的教頭，如願贏得個人首座歐冠。藍軍的「美國隊長」普利希奇（Christian Pulisic）在第66分鐘替補上陣，也成為史上首位在歐冠決賽亮相的美國球員。

(中時 )