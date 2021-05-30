為了解相較於中強度心臟復健運動，利用爬樓梯進行高強度間歇訓練，哪一種對改善冠狀動脈疾病患者心肺適能擁有更好效果；加拿大麥馬斯特大學針對20名冠狀動脈患者，進行為期12週的運動評估實驗。結果發現，不論是中等強度運動，還是高強度間歇爬樓梯，皆能改善患者「攝氧峰值」(VO2peak)、「最大心率峰值」(HRpeak)與手術後的肌肉。研究團隊認為，在新冠肺炎大流行期間，健身房普遍關閉無法前往運動，爬樓梯是安全、有效且可行的心臟復健選項。

這份研究結果已發表在2021年3月份的期刊《運動與積極生活邊界》(Frontiers in Sports and Active Living)。論文指出，心血管疾病已是加拿大男女第二大致死原因。研究已證實，改變生活型態與進行心肺運動，可有效避免心臟病患者病情再次復發；然而，卻只有不到50%的患者進行心臟復健運動。

愈來愈多證據顯示，相較於長時間中等強度訓練，高強度間歇訓練(指分成數回合，每回合用最大速度完成，休息後再進行下一回合)為有效且安全的替代選項。甚至在針對39個國家、15,000名冠狀動脈患者的一項實驗顯示，高強度運動有助於降低總死亡率。

為了解相較於傳統長時間、中等強度的運動模式，高強度間歇訓練(HIIT)是否能為心臟病患者帶來更好的心肺適能效果，研究團隊召集20名冠狀動脈疾病參與者。所有參與者平均年齡為61正負7歲，男性18名、女性2名。參與者隨機分配至傳統中等強度運動組，與爬樓梯的HIIT組，每組各9人(最後整個實驗有2人無法完成)。

研究期間總共12週，在前4週共執行6次有指導者的訓練課程，後8週則執行最多24次無人指導訓練。進行中等強度訓練者，每次須完成至少30分鐘、最大心律峰值60%至80%的運動；HIIT組則由3回合組成，每次須完成爬12階階梯，強度為每回合0至90秒之間，每回合之間執行最多90秒的步行恢復。

結果發現，在中等強度運動組中，參與者在基線期的最大攝氧峰值為22.9正負2.5毫升/公斤/分鐘，在第4週提升為25.3正負4.4毫升/公斤/分鐘，在第12週則提升到26.4正負4.8毫升/公斤/分鐘。

相較之下，爬樓梯的HIIT組在基線期的最大攝氧峰值為21.4正負4.5毫升/公斤/分鐘，4週後提升為23.4正負5.6毫升/公斤/分鐘，12周後則為25正負6.2毫升/公斤/分鐘。

此外，在前4週的訓練中，相較於中等強度運動組的最大心率峰值為89正負1，爬樓梯的HIIT組的最大心率峰值則為101正負1，HIIT組較高；但是，在執行完後8週的訓練後，HIIT組的最大心率峰值下降至87正負8，而中等強度訓練則提升至96正負8，兩者差距縮小。

不過，從訓練總時間來看，HIIT的總訓練時間在前4週更短(7.1分鐘比36.7分鐘)。到了第12週後，HIIT組完成每回合的時間更短。換言之，HIIT的效率會比中等強度運動來得好。

此外，參與的冠狀動脈患者曾接受搭橋或支架手術，因而造成肌肉受損；奇妙的是，不論是中等強度運動還是爬樓梯的HIIT組，失去的肌肉都有所恢復。

研究團隊總結，兩種運動都能有效的增加最大攝氧峰值，都適合做為心臟復健的選項，而這對於曾經心臟病發的患者死亡率預測，占據重要地位。研究團隊認為，大流行期間爬樓梯為更安全、有效與可行的選項。畢竟，許多人可能無法到戶外或健身房訓練。

(中時新聞網)