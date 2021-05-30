The MVP dropped his first career playoff triple-double:



20 PTS | 15 AST | 12 REB pic.twitter.com/EfL5MvCnFT — Milwaukee Bucks (@Bucks) May 29, 2021

沒想到這個季後賽首輪系列戰竟然變成完全一面倒！靠著「字母哥」阿提托康波20分、15助攻與12籃板大三元演出，以及全隊4人得分破20，公鹿30日以120比103輕取地主熱火，取得首輪4勝0敗戰績橫掃熱火率先挺進東區準決賽，也是今年首支晉級球隊。

「很明顯地，這是我們很偉大的時刻，因為我們能以4勝0敗淘汰去年擊敗我們的熱火，感覺當然很棒，」阿提托康波表示，「但來到最後，我們很清楚還有很長的路要走。」接下來公鹿將跟籃網與塞爾提克首輪系列戰的勝方對決。

除了阿提托康波大三元，布魯克羅培茲意外攻下全場最高25分，替補後衛福布斯也有22分，米德頓20分、11籃板，公鹿今天輕鬆取勝主因，在於下半場比對方多得24分，完全打破公鹿打完上半場，還以57比64落後熱火的頹勢。

熱火成為史上第2支前一季還在首輪橫掃對手，卻在隔季變成首輪被別人橫掃的球隊，上次發生是2004年首輪橫掃尼克的籃網，到了2005年卻在首輪慘遭熱火橫掃，阿德巴約今天攻下全隊最高20分，吉米巴特勒也拿12分、10助攻與10籃板的大三元。

(中時 )