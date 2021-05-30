N 🔥 R M A N pic.twitter.com/MbpzuaYLJn — Portland Trail Blazers (@trailblazers) May 29, 2021

儘管拓荒者明星後衛利拉德30日手感超級冰冷，全場投10中1，僅拿10分，拓荒者卻換先發小前鋒鮑威爾徹底爆發，全場投15中11，含三分球4投全進，貢獻全場最高29分，輕鬆帶領地主拓荒者115比95擊碎金塊，首輪扳成2比2平手僵局，接下來G5在6月2日回到金塊主場進行。

雙方打完上半場，拓荒者取得57比47領先，沒想到第3節局勢更加倒向地主，拓荒者下半場一開始就打出7比0，轉眼擴大領先差距到誇張的30分以上，也讓比賽很快就進入垃圾時間，末節幾乎兩隊都派板凳上場，提前備戰接下來G5。

除了鮑威爾相當火燙的手感領軍獲勝，麥科倫也替拓荒者拿下21分，紐基奇17分、6籃板，開心用贏球迎接自己37歲生日的「甜瓜」安森尼，替補拿下12分，拓荒者全場投84中42，命中率高達5成，比起金塊3成48命中率好上許多。

金塊今天全隊同時陷入手感冰冷，就算本季年度MVP大熱門約基奇拿16分、9籃板，他卻交出投18中7的差勁手感，卡帕佐與蒙提莫里斯各有12分，前役爆冷領軍贏球的小瑞弗斯，只有8分、2籃板，麥克波特更慘，全場投3中1，僅拿3分。

(中時 )