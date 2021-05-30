期盼已久的梅雨今起爆發，限水多時的中台灣率先感受！一波雷雨胞今晨從台灣海峽移入台中、彰化市區，伴隨閃電、雷擊，不少人睡夢中被雷聲吵醒；中央氣象局一度針對台中、彰化、雲林發布大雷雨即時訊息。今起滯留鋒在台灣上空徘徊，可望帶來明顯降雨，氣象局發布彰化縣豪雨特報，提醒民眾留意天氣變化。

「很久很久沒在台灣上空看到這種妖魔鬼怪的天氣系統了」，天氣風險今在臉書PO文分享，劇烈天氣系統移入中台灣，中、彰市區首當其衝，強對流並持續往山區挺進。氣象局針對彰化發布豪雨特報、台中及澎湖發大雨特報。

天氣風險指出，閃電訊號顯示對流發展，至於這個系統究竟是「楔形雲」還是「颮線」？從訊號來看，更像是一個典型的颮線系統，不僅移動性強，在原系統南側還有新的雷雨胞發展。

雷聲大作，台中、彰化不少人今天清晨睡到一半被雷吵醒，對這波降雨相當期待，許多地方社團都有網友上傳閃電、大雨影片，分享「天降甘霖」的喜悅。根據中央氣象局觀測，鹿港今天凌晨至清晨7點，累積雨量已達100毫米。

這波鋒面今起影響台灣地區3至4天，所到之處可望帶來明顯降雨，但能不能下在集水區，進一步紓解旱象，有待觀察。

(中時新聞網)