湖人官方30日宣布，「一眉哥」安東尼戴維斯(左膝扭傷)、波普(左腿挫傷)被列在G4出賽存疑名單之中，不過一眉哥隨即跳出來嗆聲，「明天我不可能不打，我想上場，我是一個競爭者，我想明天我會出賽，也會盡可能讓自己明天能打！」

安東尼戴維斯是在G3下半場，想要賞給太陽後衛戴文布克同時不慎扭傷左膝蓋，但他仍然堅持打完比賽，「明天的G4可能是這個系列戰，除了潛在的搶七大戰以外最重要的一場比賽，拿到3比1或變成2比2，對雙方來說很不一樣。」

事實上，湖人也無法缺少安東尼戴維斯的助陣，目前湖人贏球的兩場比賽，一眉哥在G2貢獻34分、10籃板及7助攻，G3也有34分、11籃板，表現明顯壓過自己隊友「小皇帝」詹姆斯，想要順利擊退太陽挺進次輪，湖人仍須一眉哥壓陣。

不過波普的傷情就沒那麼樂觀了，他跟安東尼戴維斯一樣在G3下半場受傷，如今看來出賽機率不高，幸好湖人替補後衛麥修斯似乎提前做好頂替波普的心理準備，「我的工作是替即將到來的任務做好準備，『特別』看管布克就是球隊給我的任務。」

(中時 )