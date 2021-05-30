Giannis was hungry for the win 👀 pic.twitter.com/Ikpf5ASsVH — Bleacher Report (@BleacherReport) May 29, 2021

隨著公鹿球星「字母哥」阿提托康波30日拿下季後賽生涯首次大三元，4勝0敗橫掃上季在東區準決賽淘汰他們的熱火，看來他已信心爆棚，「俗話說，『不要玩你的食物！』我們完全不想玩弄我們的食物！」看來熱火在他眼裡只是食物罷了。

也難怪阿提托康波能在30日賽後可以說出如此猖狂言論，畢竟他拿20分、15助攻與12籃板，成為NBA史上第5位能在季後賽拿到這種大三元數據的球星，前4人分別是「小皇帝」詹姆斯、保羅、「大O」奧斯卡羅伯生與拉斐耶利弗。

甚至阿提托康波賽後還大讚替補前鋒波提斯表現，「波提斯表現太棒了！」卻發現自己似乎忽略今天同拿20分以上的布魯克羅培茲、米德頓、福布斯等隊友，讓他連忙改口，「應該是說所有球員表現都很棒，但我認為波提斯打得特別好。」

比起阿提托康波，布魯克羅培茲面對橫掃熱火結局「含蓄」多了，「我們只是希望球員盡量打好球，我們知道熱火的球隊文化就是很強硬，不會輕易認輸，所以我們努力打球，且在場上努力為了彼此創造機會，不過可以橫掃熱火仍很特別。」

(中時 )