自5月15日起至29日，台灣本土新冠確診數連15天破百，近來更是每天4、500人染疫，且死亡人數連4天創新高。隨著台北市、新北市都在針對4級警戒做準備，中央仍不為所動。防疫學會理事長王任賢指出，唯有封城才是台灣防疫的「尚方寶劍」。

這波疫情連指揮官陳時中都坦言「狀況不太好」，但到目前為止，除了全國3級警戒、疫苗開始施打，看不到其他具體且有效的作為，傳統市場每逢假日，更是人擠人，民眾憂心成防疫破口。

台北市今舉行4級警戒兵棋推演，全面模擬一旦疫情惡化，該怎麼應變；新北市也在強化版3級警戒外，逐區做演練。根據《ETtoday新聞雲》報導，防疫學會理事長王任賢認為，台灣疫情壓不下來，因為很多人還是在外面趴趴走，所以要靠更強烈的方法，就是「封城」。

台大感染科前醫師林氏璧日前也建議直接升4級警戒，像去年的澳洲一樣，因3級管不住，只好把強度升到4級，否則看不到疫情止住的一天。

(中時新聞網)