梅雨鋒面通過中，今天到周二雨勢最大，下波周六接力報到！氣象專家吳德榮表示，今天至周二梅雨鋒在台灣徘徊，有局部陣雨或雷雨，激發中、小尺度天氣系統，伴隨劇烈天氣，累積大量降雨，周三梅雨風略減弱，周六梅雨鋒再度南下通過台灣，在台灣徘徊到下周二。

今晨4時53分雷達資料顯示，台灣海峽有線狀回波，正在接近台灣中部(左圖)；4時55分閃電偵測資料顯示，伴隨密集閃電(右圖)。（翻攝自 氣象局）

圖為今早7點半雷達回波，有對流雲系籠罩台灣中南部。（翻攝自 氣象局）

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，今晨台灣海峽出現「線狀回波」，正在接近台灣中部，伴隨密集閃電，為中尺度對流系統的特徵。同時氣象局也發布彰化縣豪雨、台中市、南投縣、高雄市及澎湖縣大雨特報，受滯留鋒面影響，易有短時強降雨。提醒今天天氣相當不穩定，西半部及東北部降雨機率高，尤其當有對流雲系發展、通過時，容易出現短時強降雨並伴隨雷擊、強陣風等較為劇烈的天氣現象。

圖為今天定量降水預報，全台有雨，其中西半部雨量最多。（翻攝自氣象局）

吳德榮表示，今天至周二(1日)梅雨鋒在台灣徘徊，有局部陣雨或雷雨；大氣很不穩定，有激發中、小尺度天氣系統的條件，伴隨劇烈天氣，且有累積大量降雨的機率；應隨時注意天氣變化及氣象局的特報。周三(2日)梅雨鋒略減弱、北移，仍有局部陣雨或雷雨；降雨範圍縮小、仍有較大雨勢。

吳德榮表示，最新歐洲模式模擬，周四至下周二(3至8日)梅雨鋒仍呈現南北徘徊的特徵。周四、五(3、4日)梅雨鋒北移至北部海面，天氣相對空檔；周六(5日)梅雨鋒再南下通過台灣，仍伴隨明顯降雨；下周日(6日)梅雨鋒及雨帶，南移至巴士海峽，下周一、二(7、8日)再緩慢北返。不過，各國模式對於菲律賓東方海面的熱帶擾動，皆模擬出不同的強度及動向，也使得梅雨鋒末期的模擬更加不確定，且持續調整中，故尚不宜遽下定論。

(中時新聞網)