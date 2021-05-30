由於美國仲裁庭的介入，安森尼喬雪(Anthony Joshua)、泰森福瑞(Tyson Fur)兩位在8月的重量級拳壇世紀之戰被迫取消。仲裁官接受前WBC拳王懷德(Deontay Wilder)的上訴，判決他與福瑞的重賽合約有效，兩人必須先打一場拳王戰，福瑞與喬雪的合約作廢。因此福瑞上周火速與懷德重新簽約，將於7月24日在拉斯維加斯第三度交手。

在職業拳壇四大聯盟，31歲的喬雪持有WBA、IBF、WBO的3條重量級冠軍腰帶，餘下的WBC冠軍在32歲的福瑞手中，那是他從美國拳王懷德手中搶來的。如果喬雪和福瑞對決，四條腰帶都擺上來，勝者將是歷史首位大滿貫拳王（無庸置疑拳王）。

然而依據重賽條款，被福瑞打敗的懷德擁有優先重賽權，去年因為碰上新冠疫情而被延後。福瑞想要搶先和喬雪打一場，美國法官不許，要求福瑞先打贏重賽，確保自己的WBC腰帶之後才能前去挑戰喬雪。

喬雪、福瑞雙方的陣營都遭受外界責難，批評他們不該在法律問題沒解決之前就大肆宣傳世紀拳賽，讓拳迷空歡喜一場。兩人日後的交手增添了不少變數，福瑞對付懷德是一場硬仗，不保證能贏，贏了也不保證不受傷，喬雪則被排定去防衛自己的WBO腰帶。

35歲的懷德職業生涯42勝1敗1和（41次KO, 20次第一回合KO），被認為擁有當今甚至是史上最強的拳頭。力大無窮但欠缺拳擊技巧，懷德前兩戰與福瑞1和1敗，這次他有信心要以鐵拳來粉碎福瑞統一拳壇的野心。

(中時新聞網)