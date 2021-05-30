41萬劑AZ疫苗已配發15萬劑到全台各縣市，指揮中心指揮官陳時中強調，雙北市第一線警察一定打得到。北市府昨（29日）昨突公布給北市警3200支疫苗施打，派出所、交通分隊第一線同仁優先，但卻有3線1星高階警官、警政署長室秘書也跑去排隊施打。

疫情嚴峻，第一線警消暴露在染疫風險中，警政署統計，目前全國各警察機關共有21人經PCR檢測確診，其中，台北市警局11人，新北市警局7人，刑事局、台中、高雄市警局各一人。另居家隔離111人，自主健康管理84人。外界呼籲警消應優先施打疫苗。

據ETtoday新聞雲報導，北市府在29日下午13時許突公布「防疫專案」，提供3200支疫苗給北市警，指定時間內持服務證、健保卡，可到仁愛醫院、和平醫院進行施打疫苗，但是主要提供派出所、交通分隊等外勤單位。

不過，有2名3線1星的高階督察長官，以及一名警政署長室秘書也跑去施打。2名高階警表示自己是「外勤督導單位」，自認也符合施打條件，所以跑去排隊施打。署長室秘書則解釋，過去曾待過北市某單位，該單位有人告知她「名額有多」，所以才跑去施打，思慮不周，將會深刻檢討。

據了解，「防疫專案」昨13時許才公布，14時就展開第一梯次，因為太臨時、來不及製作名冊，有基層警透露，接獲通知後臨時改班去施打，造成班表大亂、且員警在醫院群聚，發生不少混亂狀況。

國內疫情持續嚴峻，在第一線防疫的警察人員，29日又傳出台中市警局保大一名員警確診，累積至今日，全國各警察機關已有21人確診。警政署長陳家欽特別商請中華民國警察之友總會郭台強理事長，透過民間力量全力支持警察防疫工作，對於確診染疫員警發放5萬元慰問金，後續相關醫療費用並由「公益信託警察醫療及照護基金」協助支應。

此外，為防護員警執勤安全，全國各警察機關累計至29日18時，共有8000多人已施打疫苗，警政署表示，會持續提供足量及完善的防疫裝備給基層員警使用。

(中時新聞網)