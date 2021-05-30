港星劉嘉玲外型美豔、演技精湛，拍過不少經典作品，實力受到許多獎項肯定，擁有高知名度，不過近日她默默亂入公園跳廣場舞的大媽中，沒想到不僅沒被認出，還被人推一把提醒舞步，相當搞笑。

劉嘉玲在IG分享一段短片，只見她穿著粉色上衣搭紅色開岔長裙，外加一副黑色墨鏡，看到路邊有人在跳廣場舞，她也混入其中，和大媽們排排站，並學起她們的動作跳起舞來，而她越學越上手漸入佳境，還擺起POSE，架式十足。

不過搞笑的是，穿著鮮豔、頗有巨星氣場的劉嘉玲，跳舞過程竟然沒被認出來，還被後方的大叔推了一下，提醒她跟上舞步，讓網友看了都笑翻，「姐好接地氣」、「完全沒有違和感」，還有人說「不可能沒認出妳吧」、「真的不認得你嗎？」引起熱議。

劉嘉玲之前被餐廳服務生誤認成張曼玉，讓她瞬間僵住、尷尬變臉，最後她高EQ開玩笑稱「我是林青霞」化解，其實，這是劉嘉玲和大陸男演員徐祥合作拍攝的影片，不僅逗笑粉絲，也遭網友虧「膽子大喔！在劉嘉玲面前提張曼玉」。

梁朝偉過去和張曼玉因合作《花樣年華》頻被湊對，但最後梁朝偉娶了劉嘉玲，而之前在《吐槽大會》上，嘉賓笑虧男方會和她結婚是因為「張曼玉沒檔期」，劉嘉玲不僅沒生氣，聽完還拍手大笑，展現大氣態度。

(中時新聞網)