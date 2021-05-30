台中轉運中心落實佩戴口罩，增加4國語言廣宣。（台中市政府提供）

國內本土疫情不可控，全國疫情提升為三級警戒，民眾外出時應全程佩戴口罩。台中市政府交通局與勞工局共同製作英語、越南語、印尼語、泰語等4國語言防疫宣導警語，在人潮眾多的台中轉運中心宣導民眾落實「乘車戴口罩」、「車廂內禁飲食」、「乘車時減少交談」等防疫觀念，全力防堵疫情擴散。

交通局已於客運車內張貼防疫文宣與簡訊實聯制QR-code，透過交通局臉書、公車智慧型站牌、即時公車動態資訊網站、「台中公車」APP及車內站名播報LED等多元管道，持續宣導防疫措施。

交通局長葉昭甫說，民眾外出時應全程佩戴口罩，不佩戴者可依《傳染病防治法》第70條第1項第3款規定，處3,000元以上、1萬5,000元以下罰鍰。交通局持續強化大眾運輸系統及場站防疫工作，為避免疫情擴散，也請民眾不要在台中轉運中心2樓大平台逗留、群聚及飲食，維護自身健康。

交通局強調，外出時務必以「開、戴、壓、密」等4個步驟戴妥口罩，也請保持安全社交距離，並盡可能避免交談。如有發燒、咳嗽或呼吸道症狀，應前往醫院求診，切勿搭乘大眾運輸工具，做好個人防護措施。

(中時 )