「5055」通關密碼夯，中市環保志工揪民眾勤防疫。（台中市政府提供）

全台三級警戒延至6月14日，台中市政府環保局有鑑於本土確診者及相關足跡已遍及各大縣市，環保局志工主動配合全市28區大消毒，除了指導民眾製作簡易自製消毒水，並大呼消毒宣導口號「密碼5055」，盼民眾總動員，為居家環境消毒把關。

中市環保局長陳宏益說，環保局「5055」這組密碼是製作消毒水的口訣，買一般市售的漂白水，用10c.c.的漂白水加入500c.c.的清水，即可稀釋50倍的漂白水，把抹布浸泡5分鐘，每5個小時擦拭一次；包括桌、椅、門把與手機等，且手部最常碰到的地方，用浸過漂白水的抹布擦乾，效果最好。

環保局表示，北區錦平里、沙鹿興安里、豐原豐田里、西川里、中區柳川里、等多位環保志工隊長們表示，自從環保局拍攝「5055消毒法」簡易自製消毒水影片宣導，便立即轉傳給志工隊上所有隊員及親朋好友們。

環保局指出，該局除呼籲民眾在家利用「5055消毒法」簡易自製消毒水清潔住家環境，並籲請民眾配合「常洗手、勤消毒、口罩不離口、聚會別找我」等防疫四大重點，共度疫情難關。

(中時 )