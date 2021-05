今年年初不少人思考,如果混合接種不同的疫苗,保護力是否能提高?英國牛津大學於5月12日在《刺胳針》發表的一項最新研究發現,混打AZ疫苗與輝瑞疫苗的人,比沒有接受混合疫苗者發生輕中度不良反應的症狀更加頻繁,但是反應是短暫的,強調沒有其它安全疑慮。

●接種混合疫苗 輕中症反應更高

這項研究由牛津大學領導,國家免疫計畫評估聯盟進行,該研究團隊於今年2月初共招募了830名年齡50歲以上的受試者進行試驗,評估第一劑與第二劑分別接種不同的疫苗,是否真的能夠增強免疫力。

初步研究發現,接受AZ疫苗與輝瑞疫苗混合疫苗的受試者與非混合接種者相比,出現發冷、疲勞、頭痛、關節痛、肌肉痠痛、注射部位疼痛的輕中症機率較高,但強調出現這些反應是暫時性,沒有人因此住院,無任何安全的隱憂。

部分研究結果指出,接受兩劑AZ疫苗者有10%發燒,第一劑使用AZ疫苗和第二劑接種輝瑞疫苗則有34%發燒;兩劑都接受輝瑞疫苗有21%發燒,第一劑接種輝瑞疫苗及第二劑AZ疫苗則有41%發燒,研究人員觀察到接種後的48小時內出現畏寒、疲勞、頭痛、關節痛、肌肉酸痛症狀不良反應持續增加,但受試者都沒有因為上述症狀而住院治療。

●年輕者混合接種 出現反應會更明顯

不過,研究對象都是50歲以上的人,這意味著混合新冠疫苗後的不良反應很有可能在較年輕的年齡段中更加普遍。該研究的首席研究員牛津大學兒科學和疫苗學副教授馬修·斯內普(Matthew Snape)説,這項研究的結果表明,混合劑量方案可能會導致接種後會增加第二天缺勤的情況,這在規劃接種時必須加以考慮。他強調安全的重要性,但現在還不清楚免疫反應是否受到影響,正在對研究方向進行調整,希望在未來幾個月內報告更多數據。

參考資料:

Heterologous prime-boost COVID-19 vaccination: initial reactogenicity data

Mix and match Covid vaccine study finds increased risk of mild to moderate symptoms

(中時新聞網)