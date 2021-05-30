本土疫情持續嚴峻，外界認為可能是因機師檢疫期限放寬成「3+11」（3天居家檢疫加11天自主健康管理）導致出現防疫破口，指揮中心指揮官陳時中日前指出，該會議是由副指揮官陳宗彥主持，但昨（29）日改口稱陳宗彥並未主持會議，「指揮中心政策都是由我負責」。對此，國民黨前立委孫大千痛批，真相終於水落石出，是誰打開了台灣防疫的山海關？民進黨立委范雲和陳時中還要繼續騙下去嗎？

孫大千今日在臉書表示，首先，將機師檢疫期限放寬為「3+11」，如此重大的防疫決策調整，陳時中怎麼會忘記是由自己所主持的決策會議拍板定案的呢？為什麼要把陳宗彥推出來做替死鬼？如果不是因為被媒體踢爆，陳時中真的會回去翻資料發現，陳宗彥確實沒有到場嗎？這算不算公然在國會說謊呢？

機師檢疫期限放寬為「3+11」，孫大千點名陳時中、范雲應負責。（圖／摘自孫大千臉書）

其次，孫大千指出，陳時中承認薛衛福部次長瑞元把范雲召開的協調會的意見帶回指揮中心後，立即在4月13日晚間，由疾管署召開了機師檢疫管制時間調整會議，也就是說，如果沒有那一場協調會，薛瑞元也不可能把這個議題送進決策會議。這又再一次的打臉范雲，證實范雲的協調會的確是造成隔離制度調整為「3+11」的重要推手，范雲還要繼續耍賴，否認到底嗎？

孫大千批說，如此重大的決策錯誤，把台灣人民丟在水深火熱之中，陳時中難道不應該請辭下台，負起政治責任嗎？范雲難道不應該辭去不分區立委的職位以謝國人嗎？

(中時新聞網)