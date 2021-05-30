圖為中部大雷雨警戒區。（翻攝自 氣象局）

今晨開始大雷雨狂炸中南部，氣象局緊急發布中彰投雲嘉大雷雨即時訊息，氣象達人彭啟明表示，現在雷雨移到鯉魚潭水庫上空，中央氣象局長鄭明典也在臉書分享台中結實的對地閃電照片，讓不少網友驚嘆「這閃電好美」、「清晨的雷聲大到以為開戰了」。

氣象局針對台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至09時15分止。慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

中部雷聲轟隆隆，中央氣象局長鄭明典今早在臉書發文，分享網友拍攝的「台中雷雨閃電」照，結結實實的對地閃電，讓網友們紛紛留言：「中部平地好久沒這種強度的時雨量了」、「在家裡看到好幾道雷打的很低喔，連窗戶都在震動」、「對流前導雲的閃電真是亮又大聲的那種」、「現在最大規模的交響音樂會正上演，南彰化大雨中」。

同時鄭明典還提醒，「雷雨中，千萬不要自以為自己是好人喔！」基本上，待在建築物內都是安全的。笑歪網友「打雷時，壞人都跑出去拍照了」、「亂發誓的人要擔心了」。

氣象達人彭啟明也在臉書說，「雷雨有移到鯉魚潭水庫上空了，希望能大一點！進進進！」

彭啟明表示，雷雨有移到鯉魚潭水庫上空了。（翻攝自彭啟明臉書）

(中時新聞網)