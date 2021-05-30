防疫在家是不是常常坐在沙發上看劇或滑手機？這時旁邊記得放一瓶綠茶或開水喝，再搭配以下的食材，就可以有幫助燃脂的效果呦！

●綠茶：抗氧化劑可以促進新陳代謝，兒茶素可減少脂肪的形成，咖啡因則可以增加身體所需要消耗的熱量與水分。

●水：多喝水可以抑制食慾，也可以加速身體的化學作用，增加身體新陳代謝率，對於預防便秘、體內老舊廢物排出很有幫助。

●燕麥：可以攝取含纖維、維生素、特殊成分 - 燕麥葡聚糖，可以提高飽足感，避免嘴饞吃其他食物。因為在全榖類類裡相對 GI 值較低，可使胰島素分泌降低，減少同化作用，較不易合成脂肪。

●辣椒: 辣椒裡有唐辛子可以讓身體發熱，而刺激新陳代謝率，並維持 30 分鐘。

營養師激推6種超燃脂食物。(圖/營養師朱瑞君提供)

●適度吃肉:肉類可以提供蛋白質以維持肌肉量，當肌肉量越大，新陳代謝率也較高，所消耗的熱量也較多。而且要消化蛋白質食物所需的熱量，和其他類食物相比較多。

●豆類: 豆類含有抗性澱粉，可以產生更多飽足感。黃豆、黑豆還含有卵磷脂，可以把脂肪從內臟裡帶出來，脂肪減少，新陳代謝也會變好。

(中時新聞網)