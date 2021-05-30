氣象局針對彰化發布豪雨特報，雷雨交加下，已有不少地區傳出淹水災情。有民眾PO出鹿港淹水照片，天后宮廣場成了池塘、老街出現小河，鹿港鎮長許志宏更PO文指全鎮抽水站緊急開啟，網友大驚「真的太誇張！」

彰化鹿港天后宮前已經淹水。（翻攝自 彰化踢爆網）

一旁的小吃攤也因為淹水而浸在水裡。（翻攝自 彰化踢爆網）

一名網友在臉書社團「彰化踢爆網」分享淹水照，指鹿港雨勢超大，多處淹水，「去鹿港要小心，天后宮前廣場淹水。」照片上可以看出，天后宮前廣場嚴重淹水，完全看不到台階，旁邊的小吃攤也被淹沒快一半。

鹿港天后宮淹水。（翻攝自 彰化踢爆網）

另一臉書社團「彰化人大小事」也有不少淹水照，如鹿港老街成了「鹿港小溪」，有人家門口水流滾滾，水淹到成人腳踝高，網友直呼「我家門前有小河」、「划船了各位」。

家裡水淹到腳踝高。（翻攝自 彰化人大小事FB）

這波雨勢又急又兇，彰化市曉陽地下道淹水、中正路二段積水；彰化國道一號往北，水深超過半個輪胎。有網友分享淹水慘況，「鹿港已經淹大水了，抽水站沒開嗎」、「溪湖現在雨下超大，簡直用倒的」、「希望這場大雨是沖走病毒的解旱雨」、「怕的是旱災完了換水災，剛好就好，少量多餐啊」。

一名網友家住彰化鹿港老街，街道已經淹成河川，還流到家中（翻攝自 彰化人大小事FB）

彰化市曉陽地下道淹水，（翻攝自 彰化人大小事FB）

彰化市國道一號往北，積水超過半個輪胎。（翻攝自彰化人大小事FB）

鹿港鎮長許志宏表示，由於舊鹿港溪暴漲，鹿港抽水站全開，水位已有下降趨勢，「呼籲各位鄉親若外出務必小心，淹水處家中請先拔掉電器用品。」

水利署針對彰化縣發布一級淹水警戒，範圍包括大村鄉、鹿港鎮、福興鄉、埔鹽鄉、秀水鄉、和美鎮。

彰化秀水也淹水了。（翻攝自 彰化人大小事FB）

(中時新聞網)