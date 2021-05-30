氣象局針對彰化發布豪雨特報，雷雨交加下，已有不少地區傳出淹水災情。有民眾PO出鹿港淹水照片，天后宮廣場成了池塘、老街出現小河，鹿港鎮長許志宏更PO文指全鎮抽水站緊急開啟，網友大驚「真的太誇張！」
一名網友在臉書社團「彰化踢爆網」分享淹水照，指鹿港雨勢超大，多處淹水，「去鹿港要小心，天后宮前廣場淹水。」照片上可以看出，天后宮前廣場嚴重淹水，完全看不到台階，旁邊的小吃攤也被淹沒快一半。
另一臉書社團「彰化人大小事」也有不少淹水照，如鹿港老街成了「鹿港小溪」，有人家門口水流滾滾，水淹到成人腳踝高，網友直呼「我家門前有小河」、「划船了各位」。
這波雨勢又急又兇，彰化市曉陽地下道淹水、中正路二段積水；彰化國道一號往北，水深超過半個輪胎。有網友分享淹水慘況，「鹿港已經淹大水了，抽水站沒開嗎」、「溪湖現在雨下超大，簡直用倒的」、「希望這場大雨是沖走病毒的解旱雨」、「怕的是旱災完了換水災，剛好就好，少量多餐啊」。
鹿港鎮長許志宏表示，由於舊鹿港溪暴漲，鹿港抽水站全開，水位已有下降趨勢，「呼籲各位鄉親若外出務必小心，淹水處家中請先拔掉電器用品。」
水利署針對彰化縣發布一級淹水警戒，範圍包括大村鄉、鹿港鎮、福興鄉、埔鹽鄉、秀水鄉、和美鎮。
(中時新聞網)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。