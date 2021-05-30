國內疫情持續延燒，因為人與人連結成為「重災區」的萬華，許多當地人因此被中央流行疫情指揮中心列為高風險族群，不僅收到細胞簡訊通知，健保卡還遭註記，儘管昨（29）日註記已依法刪除，但一位疫情爆發後再沒去過萬華的民眾，就因為健保卡註記無法就醫，致電各相關單位也無解，氣得他將此事PO上網控訴「註記是最大的歧視與防疫破口！」

根據臉書社團「爆怨2公社」該則貼文，自本土疫情爆發以來，再沒去過萬華、西門的原PO，在收到細胞簡訊後14天，身體無出現任何不適或相關症狀，無奈上週二，他皮膚過敏想去看診，卻在掛號時被皮膚科櫃檯小姐婉拒，並提到「先生你不能不能掛號，因為你被註記了，有萬華活動史」，讓他聽了傻眼不已，趕緊去電1922，卻得到工作人員愛莫能助的回應，表示「會被註記是因為收到簡訊，這部分要找衛生局安排看診」。

一名網友健保卡遭註記，導致身體過敏也無法掛號就醫。（示意圖／中時資料庫）

接著原PO找上衛生局，對方又因沒無法解決，請他儘速快篩，否則過敏情況會延誤就醫，於是原PO乾脆直接打給管理健保卡的健保署詢問，豈料這通電話又把問題拋向疾管署，繼續致電的結果，「皮球」又被傳回衛生局，想當然，這一連串過程讓原PO耐心瞬間被磨光，暴怒PO網直呼「我並沒有被匡列，並沒有被列為高風險，為什麼我被拒絕看診？」

儘管，昨日指揮中心正式宣布取消註記，原PO終於能看診，治療身體過敏，但後來快篩結果，原PO確實是陰性，問疾管署能否取消註記卻遭拒絕，理由是疫情嚴峻，註記無限期延長，光是這一句話就讓原PO對國內防疫個部門失望透頂，痛罵「註記是最大的歧視與防疫破口！」

★中時新聞網提醒您：

防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時新聞網)