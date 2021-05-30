【愛傳媒藺奕專欄】我真是一個勞碌命，待在家裏以為就寫寫臉書追個劇，結果私訊爆棚，時間居然像雙北ICU病床那樣緊繃。只好宣布即刻起，把臉書提升三級警戒，貼文當記者會，以下是目前常見的群聚問題，集中回覆：

哥你真敢寫：我只是在家自言自語不製造醫護困擾。正義感和靈感一樣是一種高潮，它來臨那一瞬間，完全不歸我控制。

你批評時政像一道閃電：妳知道什麽是閃電嗎？閃電是大雨的號角，也是彩虹的內心活動。

你真嗆真牛：有什麽辦法，我戶籍金門是高粱酒和金門牛的產地，我不能忘本。

如果雙北市長和中央同樣是民進黨會不會比較好：從大內宣角度確實，指揮官還會表演吃龜苓膏，但大內宣的雞湯，十之八九是黃鼠狼燉的，所以倒頭來，我們全部會死光，真是天佑台灣。

有沒有推薦的書：有，但書和人一樣，我覺得很糟、你追捧，我覺得好、你又未必，我可以幫你們相個親，自己找對象約會。

（1）政治/社會/歷史：《為前進而戰-盧修一的國會身影》（5月27日才開賣！）、《阿達新聞檔案全集-范立達》、《台灣血皇帝-賴祥蔚》

理由：盧佳慧的父親盧修一前輩才情縱橫，敢行敢言，是真正的民主擔當，放眼民進黨鼠輩們，我確定後無來者。我覺得人不要等自己年紀有點歷史了，才來搞懂民主的歷史，酸民都很無知，你是我朋友，你不可以。

（2）影劇：

《淡入：影視劇本與寫作-王瑋》

理由：政府不公不義、自導自演的謊言，如同曖昧的色塊，是破碎的詩句、夢魘和嘔吐物，正是創作劇本最好的許願池，寫吧寫吧！跟疫情相關的好劇本，我收！

（3）勵志：

《只要心中還有溫柔就好-王琄》、《人生最大的成就，是成為你自己-曾寶儀》

理由：勵志類屬心靈上的疫苗，也需要兩劑，這兩本「國產疫苗」、兩盅心靈雞湯，想喝大碗就看琄姐的書，只想喝滴雞精，寶儀的適合你。

結論，短線和局部看，無論智者或仁者，遠不如奸權、甚至不如王八；但長線和總體看，智者和仁者大比例開外掛，他們才是真正的狙擊手。沒有疫苗，焦慮也沒用，我這輩子見過越厲害的人就越友善，我們要讓自己更厲害、當一個友善的人。

今天線上記者會就到這裡，不敬禮解散。

作者為文學奬得主

照片來源：作者臉書截圖。

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(中時新聞網)