【愛傳媒黃子哲專欄】5月28日上午，陳時中：「3+11」會議由陳宗彥主持。5月28日下午，陳宗彥：所有邊境管理的政策相關小組都會參加。5月28日晚上，聯合報：「3+11」會議陳宗彥沒出席，是陳時中4月13日在CDC開會拍板。5月29日下午，陳時中：陳宗彥並未參加該場會議，所有決定都是由指揮中心與專家討論後所做，都由他負責。

機組員的檢疫時間，由「5＋9」天放寬成「3+11」天，被認為是爆發這波嚴峻疫情的主因之一。但這個重大政策轉變的會議，究竟是由誰主持？這麼簡單的問題，竟然可以顛三倒四，前後不一。

陳時中部長5月28日上午先說是陳宗彥，下午陳宗彥既沒否認也沒承認，到了晚上有聯合報揭露根本是陳時中親自主持後，29日指揮中心的記者會上，陳時中才又改口說陳宗彥沒參加，是其他出席會議的人開完會向他會報後，隔天由陳時中宣布從4月15日調整成「3+11」天。這個說法仍有幾個疑點：

一、陳時中5月28日上午在立法院朝野協商時說內政部次長、同時也是指揮中心副指揮官的陳宗彥，是3+11會議的主持人，是真的記錯？還是故意在國會殿堂上公然說謊，甩鍋給陳宗彥？

二、 陳宗彥明知自己沒參加也沒主持該會議，為何不敢說實話，背黑鍋一整天。是礙於會議該去而沒去，自己也有責任？還是怯於陳時中的官威，不敢「逆時中」反駁?抑或只敢透過檯面下什麼方式再甩鍋回去，讓陳時中自己承認錯誤？

三、 若聯合報沒有踢爆4月13日的「3+11」會議就是由陳時中主持，陳時中會在今天乖乖改口說是記錯，承認自己就是拍板放寬的人嗎？

四、 陳時中雖說「3+11」由他負責，但也強調該會議由疫情監測組、邊境檢疫組、社區防疫組、醫療應變組及專家進行討論，從頭到尾陳時中都避開說出有主持或召集該會議，難道這又是另類的甩鍋或埋下什麼伏筆？究竟會議進行的方式與決策過程為何？迄今仍沒說清楚講明白，難道另有隱情？

那麼多人參加的一場重大會議，主持人是誰，竟然要在立委不斷質詢要求與峰迴路轉下才能揭曉；而疫苗採購過程像個黑箱，迄今還不願放手讓立委調閱。民進黨政府到底在怕什麼，隱瞞什麼？政府的公信力已經快蕩然無存。

而染疫人數可以校正回歸，會議主持人也可以校正回歸，這荒唐的簡直像是一場鬧劇；但不斷升溫的疫情對人民而言，卻是一場悲劇。

作者為國民黨文傳會副主委

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(中時新聞網)