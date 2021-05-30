【愛傳媒葉元之專欄】朱立倫呼籲政府多給人民疫苗，卻被律師呂秋遠人身攻擊。看到台灣有這種黑白不分的律師，寧可賠上自己的公信力，都要為執政黨的無能護航到底，也難怪民進黨做得再爛，完全不痛不癢。

疫情這麼嚴重，每天死那麼多人，政府沒辦法立即滿足大家打疫苗的需求，弄了半天只來區區15萬劑莫德納疫苗，卻被當做莫大喜事在慶祝，還能吸引這麼多護航仔，幫忙吹捧政績，真令人傻眼。

呂大律師不去責備民進黨造成諾富特的破口，不去敦促民進黨盡快滿足國人的疫苗需求，卻把過錯全部推給在野的國民黨，一副加害人的委任律師模樣，以爲用話術，就可以洗清民進黨的責任，讓民進黨全身而退。

先前政府買到的疫苗太少，不敢用力鼓勵大家打，蘇貞昌和一堆立委還說台灣沒有打疫苗的急迫性，造成施打率極低。

現在疫情爆發，大家急著打疫苗，疫苗到貨量卻超少，各縣市還分配不均。

為此，民進黨還瞎掰一次進太多疫苗會打不完。那這樣，流感疫苗為何可在一個月打400多萬劑？美國為何可以在短短幾個月，讓幾億人打到新冠疫苗？

講白了，都是因為現在的執政黨無能。朱立倫促使政府盡快提供疫苗救人，被呂大律師質疑會計學博士是用雞腿買來的。

那我也要問呂大律師，您批評在野黨那麼用力，卻護航真正有權力的執政黨，您難道不知道這樣會讓執政黨更加腐敗，離民主越來越遠嗎？

您的政治學博士，是用香蕉換來的嗎？

作者為新北市板橋區市議員

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(中時新聞網)