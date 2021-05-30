【愛傳媒黃珊珊專欄】疫情期間，每一個新聞都會讓百姓恐慌，每一個確診的人都是我們要照顧的對象，但是因為量能有限，中央公布最新政策，讓輕症或無症狀的人居家隔離，專責防疫旅館具備集中檢疫與照顧有症狀確診者的主要功能，重症由醫院照顧。

從今天開始，無症狀或輕症的確診者或快篩陽性的民眾，台北市衛生局今天會授權醫院或快篩站開立居家隔離書，必須居家隔離17天，醫院或快篩站會通知專責計程車送回家。（有症狀或重症者當然是由醫院收治）

醫師判斷稍有症狀且居家隔離有困難的個案會轉到專責防疫旅館住十天，如果住在專責防疫旅館十天後已無症狀且醫師判斷可以居家隔離，就會由專責防疫旅館開立七天的居家隔離通知書，並通知專責計程車送回家中。（期間發生任何狀況，專責防疫旅館會通知區域聯防的醫院收治）

醫院有很多輕症病人之前因為出院標準很高，都還佔著醫院病床，今天起也有很多原來住院的輕症病人下轉到專責防疫旅館，空出病房給急重症的病人，而且醫院的專責病房也新開了很多，昨天已經沒有救護車送不進急診室的問題了。

台北的醫療量能調整陣痛期已過，大家都準備好接受更艱鉅的挑戰！

但是中央每天公布的數字跟醫療現場真的差很大，醫院收住狀況是動態的，中央的數字是台北市還有682空床，但台北市衛生局的EMOC紀錄顯示只有20空床，數字是死的，現場是活動的，不到現場，怎能知道基層的辛苦與困難？

每一個數字都是一個人，對我來說，沒有一個人該被放棄，每一天，我們都在想怎樣讓原來複雜的流程更簡化，讓基層同仁更可以照顧到每一個人，請大家給基層員工和挺身而出的專責防疫旅館，還有承擔抗疫的重責大任的醫護人員多一點鼓勵，沒人想要偷懶，沒有人不想把事情做好，這病毒來的又急又快，病況惡化速度極快，大家都在跟時間賽跑，相互支持，大家一起努力才能打贏這場仗！

作者為台北市副市長

照片來源：作者臉書截圖。

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(中時新聞網)