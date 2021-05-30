老虎伍茲(Tiger Woods)車禍受傷，休養3個月後終於對自己的情況打破沉默，他對高爾夫期刊《Golf Digest》表示這是最艱難的一次復健，「這是和以往完全不同的情況，我過去受了很多傷所以很熟悉復健，但這次是前所未有的痛苦。我的物理治療師把我每天的復健課程排得滿滿，我的首要目標是回復行走能力。」

伍茲前陣子在個人IG貼出他「重回球場」的照片，可以看見他拄著腋下拐杖，右小腿和腳踝整個包裹起來，微笑地站在高爾夫球場，身旁還有他的愛犬。「我有個很好的復健夥伴，也就是人類最好的朋友。」

今年2月在洛杉磯超速駕車而翻覆受傷，伍茲的右腿開放性骨折，脛骨、腓骨斷成許多截，被放一根很長的骨髓內釘，類似空心的鋼管，然後在膝蓋下方與腳踝上方打入數根幫助固定的鋼釘。他3月返回佛州的家裡開始復健。

上周米克森(Phil Mickelson)以50歲之齡勇奪PGA錦標賽冠軍，讓45歲的伍茲也相當振奮。他推文表示：「米克森在50歲做到了，這絕對是激勵人心的事，恭喜！」米克森與伍茲過去被視為美國高壇的兩位代表人物，兩人都入選高球名人堂。

除了前往探視的老友，全球各地湧入的關心與問候，讓伍茲心情頗佳，「不敢相信有這麼多人支持我，這是我一個巨大的助力。」酷愛健身的伍茲很慶幸他還可持續鍛鍊上半身肌肉，開玩笑說：「拄著兩根拐杖讓我的肩膀顯得更雄壯了。」

(中時新聞網)