台灣疫情嚴峻，疫苗卻遲遲未到位，資深媒體人陳文茜悲嘆，原來我們的政府不是無知，而是他們想控制一切，唯獨徹底忘了控制人民的生命免於恐懼，免於死亡。

陳文茜昨（29）日在臉書「文茜的世界周報 Sisys World News」指出，根據記錄，去年12月以前，政府知道非買大量BNT、AZ，Moderna不可，每項疫苗至少採購千萬；政府知道國際疫苗要超買，涵蓋所有人口數，台灣才能防疫；政府不只通通知道，且有信心大陸圍堵不了。

去年12月前，陳文茜認為，政府完全認知正確，腦袋及精神都正常，只是沒有真正的或是正確的行動。她好奇的是，去年12月之後，台灣領導人做了什麼決策，之後疫苗大轉彎？以訂購疫苗為例，日本去年10月簽訂Moderna，台灣遲至今年2月10日才訂買Moderna。

陳文茜質疑，是誰綁住簽約Moderna疫苗的手？是誰從去年動輒每一個疫苗採購2000萬、1000萬，結果少買最重要且僅存的高效疫苗Moderna至僅505萬？以即將提供台灣AZ疫苗100萬劑左右的日本政府，BNT訂1億9000萬劑之外，Moderna也訂5000萬劑，涵蓋了所有日本人口。反觀台灣BNT訂0劑，Moderna既晚訂又只訂只訂505萬劑，「日本政府一點也不特別高明，他們只是正常政府，正如我們去年那個正常的政府。」

疫苗被視為是對抗新冠肺炎的最終武器，台灣卻嚴重短缺。（示意圖／中時資料照）

今年疫情已升高至此，陳文茜表示，我們的政府不是回到去年的認知，而是「不斷創造可笑的假認知」，一方面告訴民眾一切都是大陸杯葛，甚至包括美國國家衛生院投資的Moderna疫苗，也因大陸買不到，愚民至極；一方面透過特定媒體配合度超高的記者，想誤導民眾台灣本土疫苗巳取得Moderna類似技術，「臠生」兄弟。美國衛生部長去年訪台時，特別轉移，好像台美關係世界第一。

陳文茜指出，一個是美國國家衛生研究院掌控的疫苗，被大陸控制了；一個吹噓台灣某生技公司的棘蛋白質技術，美國轉移，且暗示效能和mRNA技術差不多，後者是反科學的笑話，而前後者兩個謊言連在一起矛盾至極，我們的政府精神分裂了嗎？

對於那些死亡者、死亡的家庭，尤其崩潰中的醫療，陳文茜說，他們不會希望也不想相信這一刻，他們人生最悲痛的時候，他們曾經倚賴的政府還在搞網軍，偽裝反串匪諜，堅持疫苗完全由中央控制。

最後陳文茜建議，應加購Moderna疫苗至4000萬劑，超前部署，比照日本、澳洲，訂購即將於7月左右問世的新疫苗Navavax，也建議中央儘速批准佛光山國際總會已經買到的50萬一劑式Johnson疫苗，至少可照護50萬人。

(中時新聞網)