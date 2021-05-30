新冠肺炎疫情延燒，台北市政府30日將舉行內部封城兵推，市議員許淑華提醒市民不要恐慌搶購物資，一窩蜂採購會造成防疫破口，她也建議大家參考「信義區三兩事」臉書社團發起的「採買時段分流」，以住家門牌號碼為基準分流採購，避開彼此採買時段，減少群聚風險。

台北市政府今將進行內部四級警戒封城兵推演臉，許淑華指出，日前消息一出讓民眾嚇壞了，大批市民到傳統市場、大賣場採購物資，她要拜託大家別搶購、不要恐慌，一窩蜂採購會造成更大防疫破口。

許淑華表示，封城兵推觸動市民敏感神經，緊張的情緒可以理解，她要求市府盡速研議配套措施，不要讓民眾因恐慌擠爆市場和大賣場。

她建議市民可以參考信義區在臉書成立的「信義區三兩事」社團，自主發起「採買時段分流法」，以住家門牌號碼為基準分流採購，能夠避開彼此的採買時段，減少群聚風險，讓購物更安心。

許淑華說，按門牌、樓層分組，單數門牌周一、三、五、日上午；雙數門排周二、四、六、日下午；單數樓層採奇數時段出門；雙數樓層採偶數時段出門。另外，出門前也可以先看一下目的地「Google Map人流資訊」，再評估何時出門。

(中時 )