日本政府考慮將採購中的AZ疫苗轉讓給台灣。

日本政府證實正在研議將向英國藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）採購的AZ新冠疫苗，當中一部份轉讓給台灣，針對為何給台灣AZ疫苗，日本行政改革擔當大臣河野太郎昨（29）日晚間在網路節目上表示，因為AZ疫苗更容易保存，運送較不會有問題。

台灣本土新冠疫情爆發，疫苗接種成為迫切問題，日媒指出，日本政府有意提供台灣部份AZ疫苗，日本外相茂木敏充28日證實，10年前311東日本大地震發生時，台灣迅速捐款、提供支援，考量到與台灣關係，將會切實討論捐贈疫苗給台灣。

針對捐贈台灣疫苗，日本《每日新聞》報導，日本行政改革擔當大臣河野太郎29日接受網路節目專訪時也證實，正在考慮將採購的疫苗提供給疫苗短缺的台灣，指出東日本大地震期間，台灣向受災地區捐款超過200億日圓，指出遇到困難就是要互相幫助。

針對為何捐贈台灣AZ疫苗，河野太郎解釋，輝瑞/BNT疫苗及莫德納疫苗必須在極低的溫度下儲存及運送，AZ疫苗只要在一般冰箱中冷藏即可，也可以在相同溫度下運送，因此日本政府正在討論讓最便於使用的AZ疫苗幫助台灣。

此外，日本共同社報導，由於日本不承認台灣為國家等原因，日本考慮透過民間企業或團體提供台灣疫苗，不會經由COVAX提供。

日本政府21日才批准AZ疫苗的緊急使用授權，但礙於歐洲等出現血栓的極罕見副作用案例，目前日本的方針是不在國內使用AZ疫苗。共同社指出，日本已經簽約預購6,000萬人份AZ疫苗，另外日本政府已經向輝瑞、莫德納採購足以應付16歲以上民眾接種的疫苗數量，因此日本不會出現疫苗不足的問題。

(中時新聞網)