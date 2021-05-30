台北市警中山分局員警包庇色情酒店案，涉案的前中山一派出所警員李功華、陳俊安，被控夥同其他員警按月向轄區色情業者索賄共494萬元，台北地院因李、陳2員及業者游岳羲否認犯罪，且羈押將期滿，裁定3人羈押禁見延長2月。

檢調發現，酒店業者曾小琪、曾筠心姊妹，2006年起在北市中山區成立「嘉儷寶」酒店集團媒介酒店小姐與酒客性交易。曾小琪等業者為躲避遭警方取締查緝，以每月交付1萬元賄款給轄區員警；每逢中秋、端午、春節等三節還加碼行賄，甚至連泊車少爺也成為轉交賄款的白手套。

檢調查出，時任中山一派出所警員的陳俊安、李功華，自2013年至2017年按月向轄區的888卡拉OK、嘉麗寶酒店業者索賄上百萬元，接受喝花酒招待、包庇業者經營色情。檢察官認定李、陳2人與其他涉貪員警共收賄494萬。

檢調懷疑，「嘉麗寶」股東游岳羲涉嫌自2011年到2016年向管區員警行賄，換取包庇，不被取締。今年2月，北檢依貪汙等罪起訴李功華、陳俊安2名員警、以及游岳羲、曾小琪10名業者。

台北地院因李、陳、游3人羈押期限將屆滿，日前開庭後以3人涉嫌重大，涉犯重罪有逃亡可能，加上3人均否認犯行，聲請傳喚的證人尚未到庭，有勾串共同被告及影響證人證詞可能，認為有羈押原因，裁定3人延押2月，併諭知禁止接見通信及受授物件。

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(中時 )