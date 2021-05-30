防疫期間全民閱讀不打烊。（台中市政府提供）

新冠肺炎本土疫情持續嚴峻，台中市各公共圖書館暫停對外開放至6月14日，台中市立圖書館為讓民眾在家防疫也能以閱讀充實心靈，特館推動線上閱讀。台中市立圖書館長張曉玲表示，民眾憑借閱證帳號就能盡覽台中市立圖書館與國立公共資訊圖書館超過42萬冊電子書等，成為居家防疫期間最佳精神糧食。

張曉玲指出，電子書平台每年都有超過萬本新書，民眾持中市圖借閱證可隨選隨借，最高可預約20冊電子書，借閱期限到期會自動歸還，電子書平台24小時服務不打烊，市民宅在家防疫時，動動手指就能輕鬆線上閱讀。

張曉玲表示，電子書庫中有許多書籍，並依照年齡層分類的閱讀認證書櫃，像是繪本、有聲書和文學小說，讓家長不再傷腦筋，孩子宅在家也能讀好書；針對樂齡族群則提供養生食譜、身體保健、手工技藝和語言學習等多元主題電子書。

張曉玲說，國家圖書館公共圖書館區域資源中心的線上電影院擁有多元影音資源，憑中市圖借閱證，免下載任何程式，就可享受隨選隨看的閱聽樂趣，熱門電影《不丹是教室》和《壞教育》、金馬獎最佳動畫長片《幸福路上》，以及布袋戲國寶李天祿與陳錫煌的紀錄片《紅盒子》等，題材多元應有盡有。

台中市立圖書館強調，防疫期間全民閱讀不打烊，中市圖除提供電子書借閱，也在松竹捷運站2號出口推出24小時自助借還書服務，歡迎民眾多加利用，更多訊息請上台中市立圖書館官網查詢。

(中時 )