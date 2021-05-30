台中市豐原區清潔隊資源回收車違停自行車道，還被民眾直擊怠速長達30分鐘。（劉姓讀者提供／王文吉台中傳真）

台中市豐原區資源回收車違停自行車道，2名清潔隊員坐在車上爽吹冷氣。（劉姓讀者提供／王文吉台中傳真）

台中市豐原區資源回收車違停自行車道，2名清潔隊員坐在車上爽吹冷氣。（劉姓讀者提供／王文吉台中傳真）

台中市豐原區清潔隊1輛資源回收車，日前違停自行車道，還被民眾抓包怠速長達30分鐘，清潔隊員躲在車內爽吹冷氣，挨批「上班摸魚還製造空汙」。豐原區清潔隊坦言，該車當天派勤有時間空檔，同仁待勤處確實不當，已責令同仁遵守相關規定，怠速部分依規定處理。

豐原劉姓民眾投訴指出，22日上午9點多，一輛豐原清潔隊所屬的資源回收車，從豐原大道4段經由缺口進入自行車道內，原以為是清運垃圾，沒想到該車隨即掉頭，靠邊停在車道範圍內，怠速長達30分鐘。當時艷陽高照，1個人趴著休息，另1個忙滑手機，躲在車內爽吹冷氣。

投訴民眾表示，資源回收車也是公務車，竟帶頭違停自行車道，質疑清潔隊員清運垃圾是「上班時間」可以摸魚嗎？而且車窗緊閉，車輛沒有熄火，環保局身為停車怠速的稽查機關，自己員工卻帶頭做最壞示範。

對此，豐原區清潔隊長張韋琮說明，當天派任清運大型廢棄傢俱勤務完成後，接續前往喪宅清運喪宅垃圾；因喪家表示需待到10點才可清出，於是同仁於附近處待勤，區隊已交待該班管理幹部確實督勤並責令同仁遵守相關規定，車輛怠速部分則依相關規定處理。

針對資源回收車闖入自行車道，台中市觀旅局表示，該處出口為防汛搶修通道，為避免大型車輛進出停放而影響車友安全，以及周邊有私人土地進出需求，故放置4座混凝土車阻阻隔，將派員將車阻回復位置，後續並加強自行車道巡查，避免車輛進出影響遊客安全。

(中時 )