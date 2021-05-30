國內本土疫情大爆發，各界期盼政府能引進BNT疫苗，但卻因卡在政治因素不得其門而入，對此，國民黨台北市議員游淑慧卻爆料，衛福部早在今年2月就已將BNT疫苗列入接種計畫，讓游痛批，只因大老闆民進黨不喜歡「賣的人」，就讓全台灣人跟著乾等，這種專業屈服於政治的態度，台灣人還要付多大代價。

游淑慧今（30日）在臉書發文表示，「Pfizer/BioNTech安全性，原來衛福部早就背書了，但為迎合黨意，只好卡卡卡」，證據一就是，110年covid-19疫苗接種計畫，本計畫書係提供各縣市據以執行，為指揮中心於今年2月所頒布，裡面已經把Pfizer/BioNTech疫苗之接種計畫、接種方式及注意事項都列入；另一份證據就是「疫苗接種需知暨意願書」，為提供接種民眾填寫選擇，為衛生福利部疾病管制署於今年3月10日頒布的，不但有Pfizer/BioNTech可選，甚至文字還稱已取得台灣緊急授權。

根據這兩份文件，游淑慧指出，衛福部早把Pfizer/BioNTech疫苗，列為台灣接種計畫之中，當然也等於背書安全性的問題。她想從專業來看，衛福部知道BioNTech是安全、好的，只因為大老闆民進黨不喜歡「賣的人」，而且「心另有所愛」，於是就讓全台灣人跟著乾等，這是典型的「口嫌體正直」，嘴巴上迎合黨意強說拒絕，私下卻偷偷地誠實準備；游淑慧感嘆，「當專業屈服於政治，面對疫情，我們還要付多大代價」。

許多網友也在其po文底下留言表示，「其實大家都心知肚明是怎麼回事，不敢說破怕被抓罷了」、「綠營裡到底有多少人買了國產疫苗公司股票？」「在它們眼中人命或許只是數字罷了」、「蔡政府真的太可惡了，別人的小孩死不了」。

(中時新聞網)