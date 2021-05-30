有「最美麗港姐」之稱的朱玲玲，二次婚姻都嫁入豪門，勇敢追求幸福成為嫁豪門最佳典範，近日她為了港姐選拔招募宣傳，雖然鏡頭下略顯老態，但優雅氣質仍相當亮眼，完全不輸歷屆學妹。

朱玲玲近日為了替2021香港小姐招募做宣傳，接受《娛樂新聞台》訪問，談到選美改變她的人生，這個比賽對大家之後生活是有利、有優勢的，所以她也鼓勵年輕女孩可以考慮參選，挑戰一下自己。

朱玲玲62歲近況曝光。(圖／截自《娛樂新聞台》影片)

朱玲玲被譽為「最美麗港姐」。(圖／翻攝自東網)

而久未露面的朱玲玲，雖然皮膚沒有過往光滑緊緻，還有眼袋看起來略顯老態，但她氣質依舊優雅，談吐也大方，和歷屆學妹站一起，絲毫也不會遜色，62歲仍相當亮眼。

朱玲玲當年獲得香港小姐冠軍，同時也獲得「最上鏡小姐」，成為史上第一個雙料冠軍，之後她進演藝圈拍了第一部也是唯一一部電視劇《瑪莉關77》，就和香港望族霍英東長子霍震霆閃婚，那時才19歲的她，可說是開創港姐嫁豪門的先河。

婚後就淡出演藝圈，專心在家相夫教子的她，和霍震霆個性差異大，不時爆出婚姻危機，尤其男方還和女人傳出關係曖昧，她最後乾脆搬出霍家分居，並在2004年離婚。

50歲那年，朱玲玲再次嫁入豪門，男方是鷹君集團羅氏家族第4子、瑞安集團主席羅康瑞，他不僅在註冊完隔日，就和朱玲玲共享46億身家，並相當寵妻，讓她即使年過半百，仍找到人生幸福，成為嫁入豪門的最佳典範。

(中時新聞網)