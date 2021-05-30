Three



after three



after three. pic.twitter.com/fXDcpfvg82 — Philadelphia 76ers (@sixers) May 30, 2021

就算回到華盛頓主場，巫師還是躲不了遭到七六人修理命運！前兩戰平均輸給對手19分的巫師，儘管「忍者龜」韋斯布魯克拿下26分、12籃板及10助攻的今年季後賽首次大三元，卻改變不了巫師慘遭七六人132比103痛宰結局，3連勝的七六人，也成今年季後賽首輪第2支宣告聽牌球隊。

儘管擁有主場優勢，韋斯布魯克還帶著踝傷上陣，巫師卻在一開賽就遭恩比德、丹尼格林兩名七六人主力內外夾攻，轉眼居於雙位數落後，甚至來到第3節，巫師一度以82比109大幅落後，就算韋斯布魯克摘大三元，也改變不了慘敗現實。

七六人先發五人得分全都上雙，其中以明星中鋒恩比德攻下季後賽生涯新高36分表現最佳，他也拿8籃板、2助攻、3抄截、1火鍋，托必亞斯哈里斯20分、13籃板及5助攻，塞斯柯瑞與丹尼格林各有15分，班西蒙斯14分、9助攻。

巫師除了韋斯布魯克帶傷上陣仍摘大三元，畢爾也有25分進帳，但他全場投26中10，含三分球投8中1，手感明顯欠佳，加福德替補貢獻16分、6籃板，巫師全場三分命中率低到只有2成29(投35中8)，投籃表現簡直不像在自家主場比賽。

(中時 )