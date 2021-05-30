在家防疫，讓平常忙碌的家人聚在一起，但摩擦和衝突也容易產生，教育部表示，民眾若有親職教養、家人關係、家庭資源與管理或家庭生活調適等議題的相關需求，除了可就近直接聯繫所在縣市家庭教育中心提供服務外，也可打家庭教育諮詢專線尋求協助。

教育部說，家庭教育諮詢專線（412-8185，手機撥打請加02）自5月31日起將維持周間的諮詢服務（周一到周五上午9時至12時、下午2時至5時），與大家共同度過這段防疫生活。有關各縣市家庭教育中心聯絡資訊可上教育部家庭教育網查詢。

防疫期間，與家人在一起的時間增加，情緒衝突、親職照顧壓力、親子互動與家人相處品質等，可能都是許多家庭正在面臨或困擾的問題。教育部歡迎民眾多多利用家庭教育線上學習資源，上網學習家庭教育相關知能，與家人共學或共同動手做，把握時光好好陪伴家人。

教育部出版的「我和我的孩子」親職手冊，針對有幼兒園、國小孩童的家長，設計將近100個親職課題，透過簡單易懂的條列式小提醒，可幫助家長快速檢視自己、孩子及親子互動的需求，輕鬆學習親職知能及技巧，有興趣的民眾可以到教育部《家庭教育網》電子書櫃專區進行線上閱覽，或到出版品專區下載手冊檔案。

因應疫情，各地家庭教育中心也提供多種線上學習資源，除了有相關出版的讀物及影片，新北市、南投縣、高雄市、宜蘭縣、臺東縣等縣市更有提供優質的廣播節目錄音；新北市家庭教育中心同時也建有[email protected]社群平臺，每日分享實用的親職文章、影音或親子共學共作的資源，在這段防疫期間，每天設計不同主題，讓民眾參考使用。

(中時 )