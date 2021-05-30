中央氣象局對中南部發布豪雨及大雨特報，蔡英文總統今天提醒民眾，小心雷擊、強風，山區要注意坍方和落石，低窪地區則要注意積水。（取自蔡英文臉書）

中央氣象局對中南部發布豪雨及大雨特報，蔡英文總統今天提醒民眾，小心雷擊、強風，山區要注意坍方和落石，低窪地區則要注意積水。「盡量待在家裡，防災也防疫」。

日前幾波鋒面加上午後熱對流發展，為全台帶來不少進水量，不過大多集中在北部及南部地區，中南部水庫進帳有限，尤其是中部，水情非常危急，外界預估6月苗中彰「供5停2」停水時間延長的可能性極高，各地居民期待降雨。

蔡英文在臉書表示，中南部正在下起大雨，她要拜託大家：非必要別出門，兼顧防疫和防災！中央氣象局已經發布了豪雨及大雨特報：豪雨特報範團為彰化縣；大雨特報範圍則有台中市、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、澎湖縣。

她說，為了水情舒緩而開心的同時，她也要提醒以上幾個縣市的朋友，小心雷擊、強風，山區要注意坍方和落石，低窪地區則要注意積水。並再次呼籲民眾「盡量待在家裡，防災也防疫」。

(中時 )