新北市、台北市正加緊演練擴大管制，以因應可能的疫情發展。不過精神科醫師沈政男認為，雙北「根本診斷與治療不符」，現在要做的應該是精準疫調和確實隔離。沈強調，台灣首波疫情已結束，接下來該傷腦筋的，是社區的小群聚感染。

沈政男在臉書PO文指出，從每日本土確診數、PCR檢驗陽性率來看，第一波疫情已經結束，必須加緊第二波疫情防控。他對台灣民眾有信心，並舉新加坡為例，當其他國家相信「口罩無用論」時，台灣已有超過9成人口把口罩戴好戴滿。

「台灣接下來該傷腦筋的是，容我再次重覆，就是社區群聚的圍堵。」沈政男說，中南部還有台北市萬華以外的區域，陸續出現小群聚感染，雖然事件不多，但一次就可以炸出1、20個案例，相當嚇人。

沈分析，要把這波疫情從每天三位數新增壓到兩位數其實不難，但壓到兩位數以後呢？以變種病毒的刁鑽頑強，很難封到密不透風。光靠疫苗，絕對無法清零。

(中時新聞網)