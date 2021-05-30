新冠肺炎疫情持續肆虐，消防人員每日面對龐大救護量而身心俱疲，新北市五股區36歲廖姓男子卻「把119當張老師」，5月就打了19通電話鬧自殺，消防員全副武裝趕到後，他卻表示自己「心情不好想找人聊天」，更每次皆拒絕送醫，消防員得應付病患和這位「極品刁民」，儼然是連續劇《火神的眼淚》真實上演。

5月15日深夜，本該寧靜的五股某社區外突然充斥刺耳鳴笛聲，多台消防車獲報後立刻趕抵現場，消防員救人心切，用最快的速度衝上樓，就怕通報要自殺的廖男發生任何意外，廖男卻在走廊「老神在在」的等候他們。

「你們局長、分局長都認識我，誰敢逼我簽名。」廖男見消防員出現卻拒絕被送醫，更堅持不在救護紀錄表上簽名，雙方僵持不下，他更持續大聲咆哮，消防員無奈之下只好登記其家中電話後離去，鬧劇卻尚未結束。

警消抵達後，男子卻拒絕在救護紀錄表簽名。（圖／翻攝畫面）

隔沒幾天，廖男又與隔壁棟的鄰居發生衝突，2人互嗆輸贏，衝突越演越烈，其他住戶見狀通知警消，廖男竟當眾脫掉上衣、作勢打人，還推擠勸架的員警，警方因而將他壓制，帶回派出所保護管束，他卻在數小時後再度被放出來，握著用報紙捆住的刀械四處遊蕩，似是在伺機找人尋仇，讓其他住戶心生恐懼。

本刊調查，廖男的脫序行為早已並非首例，他去年以生病和其他理由通報警消19次，消防局不勝其擾，去年11月依謊報和無故撥打消防機關為由開立罰單，但他「乖沒幾天」再度故態復萌，其惡行也更變本加厲。

據了解，廖男今年通報26次跳樓案，疫情肆虐的5月就打了19通電話給消防局，每次都宣稱「我心情不好，想在頂樓找人陪聊天」，消防員無奈之下還是得到場處理，更壓縮了其他救護案的黃金救援時間。

廖男不只多次謊報自殺，還跟隔壁棟鄰居爆發爭執，被警方當場壓制。（圖／翻攝畫面）

「《火神的眼淚》都是真的，就是有這樣的刁民。」不願具名的消防員透露，如今正值疫情期間，救護員出門前得穿上防護衣、面罩、口罩等配備，回來還得全車消毒，前後要耗費超過2小時，五股當地的救護車投入在他身上時，其他救護案就得從蘆洲和八里調人支援，希望廖男能珍惜救護資源，別因其自私造成無法挽回的悲劇。

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(中時新聞網)