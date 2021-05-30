本土新冠肺炎炸鍋不斷，全台三級警戒持續至6月14日，儘管中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中認為，校正後確診數持平，顯示疫情並未急遽惡化，可由於也不見真正改善效果，國人還是因此憂心忡忡，擔心台灣升級四級警戒。據指揮中心規定，四級警戒時，民眾非必要不得外出，在家也要保持社交距離或佩戴口罩，不過目前未達四級警戒或封城規劃條件。
針對校正回歸案例，陳時中日前表示，5月21至28日，相關案例數看起來正在減少，台北、新北件數皆往下掉，代表前一段時間部分措施有發揮效果，因此特別呼籲國人減少不必要外出聚會，傳統、黃昏市場易有接觸史、足跡，菜籃族人潮眾多時別前往，金錢交易務必注意清潔衛生，回家一定要先洗手。
此外根據《ETtoday新聞雲》報導，還有行政院官員出面表示，升至四級警戒不一定會完全封城，除非連續14天平均每天新增100名本土案例，且一半以上感染源不明，這2項條件並存，才有可能依指揮中心進行封城，人民切勿提前恐慌，目前這些條件都不存在。
又環保署先前也和民眾分享自製消毒水的方法，以每10cc漂白水搭配500cc清水（比例1：50），均勻稀釋後即可做消毒使用。消毒時，記得要戴口罩、手套，避免刺激皮膚，接著以拖把或抹布擦拭物品表面，並停留待作用1至2分鐘，最後用清水再擦拭乾淨即可。
★中時新聞網提醒您：
防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！
回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。
※免付費防疫專線：1922、0800-001922
(中時新聞網)
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