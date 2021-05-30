新北市五股區36歲廖姓男子謊報成性，今年就通報警消26次，還曾經「1個晚上打4次」，同社區住戶因不分晝夜的刺耳鳴笛聲苦不堪言，痛批他耗費珍貴救護資源，其社區管委會試圖用「惡鄰條款」將他驅離，但廖男並未破壞社區公物，也沒影響住戶權益等情節，該條款拿他沒轍，這顆「不定時炸彈」恐難拔除。

本刊調查，廖男去年以生病和其他理由通報警消19次，消防局因此開立罰單，但他「乖沒幾天」後再度故態復萌，今年通報26次跳樓案，5月就打了19通電話，不僅消防和救護人員疲於奔命，其他住戶也幾乎崩潰。

「曾經一個晚上聽到4次鳴笛聲，現在被嚇到要靠安眠藥才睡得著。」同社區的劉姓住戶說，他起初以為是有重症病患需要幫忙，但頻率越加頻繁後驚覺有異，探詢之下才得知都是廖男打的電話。

劉男提到，廖男近日的行為更加嚴重，警笛聲不分晝夜地響起，每晚就像在開大樂透，賭今晚是否能睡得安穩，也曾有人多次勸說廖男別亂打電話，他卻依然故我，整個社區因此陷入水深火熱中。

該社區主委和總幹事討論後，曾想用「惡鄰條款」將他驅離，但條款載名住戶有違反法令或「規約」情節重大時，3個月內屢教不改才能訴請法院強制搬遷，但廖男沒有放火、吸毒、喧囂、恐嚇鄰居等情節，惡鄰條款恐拿他沒轍。

廖男天天半夜報警，除了警消疲於奔命，附近住戶已幾近崩潰。（圖／翻攝畫面）

律師也強調，根據惡鄰條款規定，規章內並無規範如廖男謊報警消的部分，恐怕無法約制他。不過，針對廖男動不動就提告鄰居、主委及總幹事的行為，受害者可以請求民事求償，因為第18條規定，當人格權受侵害時，可以請求法院禁止他人行為，及請求損害賠償及精神慰撫金。

「我只是想好好睡覺，怎麼這麼難。」劉男說，廖男的脫序行為多不勝數，他還曾因與鄰居發生衝突，持報紙包裹住的刀械四處閒晃，就像是社區中的不定時炸彈，希望相關單位能訂出罰則，還給所有住戶安寧生活。

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)