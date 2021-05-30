新冠肺炎疫情爆發，全國也進入三級警戒，民眾出門在外必須戴好口罩，各地卻出現多位「老鼠屎」，有通緝犯不配合戴好口罩，竟用開山刀刺傷員警，還有人「無罩」闖超商挑釁店員，在門口模仿周星馳經典電影「方唐鏡」角色，各種防疫亂象讓警消疲於奔命。

因疫情持續延燒，中央流行疫情指揮中心19日宣布全國進入三級警戒，所有民眾在外得戴好口罩，八大行業也都被勒令暫停歇業，希望能全台一心、戰勝疫情，在多數民眾努力防疫的同時，卻有多顆老鼠屎不願配合，試圖用自己的錢包挑戰公權力。

新北市中和區張姓男子20日上午到超商消費，因沒戴好口罩而被店員糾正，他卻在超商門口開始「來回跳」，還喊說「打我啊！笨蛋」，模仿經典電影「九品芝麻官」中的方唐鏡角色以挑釁店員，在店門口多次來回跳，更嗆聲「打我啊，笨蛋」，最終被衛生局開罰1萬5000元罰鍰。

台中一名楊姓婦人在水湳市場，不戴口罩，還嗆警「我又不會傳染給別人」。（圖／翻攝畫面）

台中市楊姓婦人日前到水湳市場採買，因沒戴口罩而被管理員勸導，楊女始終不願遵守規定，警方到場後好心提供口罩，楊女卻將口罩扔在地上，還揚言「我不會傳染給別人」，警方則當場依法蒐證告發。

此外，台北市余姓男子因竊盜而被通緝，他22日傍晚在台北車站附近遊蕩，因沒戴口罩而招來警方注意，他卻不聽規勸，警方盤查身分才知道他是通緝犯，余男為求脫身，竟持西瓜刀砍傷員警，最終仍遭壓制上銬。

八大違法營業的情況更是層出不窮，經統計至25日止，警方共查獲173件違法營業，包括小姐轉戰汽車旅館和一樓一鳳，還有養生館、紓壓館「明關暗開」等，警方則呼籲民眾遵守規定，畢竟「病毒不會挑宿主」，戴好口罩、減少移動和群聚才能保護自己與保護家人。

北市台北車站一名余男不戴口罩閒晃，2名警察上前勸導，反遭亮刀砍傷。（圖／翻攝畫面）

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(中時新聞網)