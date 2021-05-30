進入新的一周，運勢命理網站「生肖運勢天天看」公布本周最幸運的5個生肖，分別是屬龍、蛇、馬、羊、猴的人，這幾天事業發展順遂，又有貴人幫助，投資理財得利，賺錢輕鬆，過著順心如意的日子。

▍1.生肖龍

屬龍人性格豁達，頭腦精明，志向高遠的他們非常注重事業上的成就，工作上業務能力通常都是不錯的。周六「三合」，週日「六合」，事業發展前景好，穩步提高有上升趨勢。有相當優秀的表現，職場中是最亮眼的。

▍2.生肖蛇

屬蛇人本周會迎來財神爺相助，又有天降貴人的好運，喜事可謂是一樁又一樁找上門來，堅持努力下去會收穫更多。周六「六合」，周日「三合」，這段時間特別適合辦重要的事情，能更順利。周二有「天喜」桃花入命，單身的找到嚮往的愛情，甜蜜蜜、美滋滋。

▍3.生肖馬

屬馬人周五「六合」，貴人相助，福星多、快樂多。好運的屬馬人就算遇到困難，也會有人出手幫助，遇難呈祥。貴人帶來機緣，可成功抓住機會，步步高升，贏得大家的掌聲。收入提高，生活品質越來越好，心情愉悅，每時每刻都幸福。

▍4.生肖羊

屬羊人本周事業順風順水升職加薪，財富也盡收囊中。周一「三合」，周四「六合」，招財能力增強，輕鬆賺錢，無憂無慮口袋滿滿。不光會賺錢還會存錢，投資理財得利，財庫豐盈的日子過得舒心又自在。

▍5.生肖猴

屬猴人天生就很幸運，周二「三合」，周三「六合」，有吉星來臨，好運氣擋也擋不住。貴人帶來財路，容易大發一筆，錢財收穫豐厚。屬猴人心態較好，人緣極佳，生活中處處遇吉祥，總是能隨心意，心中樂開了花。

【本文轉載自微信官方帳號「生肖運勢天天看」（ID：sxysttk），經生肖運勢天天看授權轉載】

(中時新聞網)