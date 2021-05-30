梁靜茹替自己剪頭髮。（翻攝梁靜茹IG）

梁靜茹呼籲大家自律戴口罩、盡量減少外出。（翻攝梁靜茹IG）

本土疫情持續嚴峻，原本預計六月中在高雄舉辦演唱會的梁靜茹，擔心台灣防疫艱辛之餘，也難過馬來西亞疫情再度惡化，大馬昨一天確診人數破9000例，相當危急，為了替各地粉絲打氣，她昨晚餐後臨時開直播，許多網友提前祝福6月16日將迎接43歲的她生日快樂，梁靜茹立刻要求大家留言「世界平安」取代生日快樂四個字，希望把所有人的能量及願望分給全世界：「 在這段艱辛的日子，誰都不值得過生日。」

梁靜茹這段時間除了短暫出門替孩子到學校拿作業、採買食物，所有時間都待在家中，偶爾下廚分享美食照片，也替自己剪頭髮：「我是媽媽、也是歌手、還是個理髮師，我前幾天做咖哩雞，指甲都被染成黃色的。」她表示自己以往生日都是從六月第一天慶祝到六月底，「今年我不過生日了，沒什麼好慶祝的，我們應該要把生日的能量及願望分給全世界，不能夠在這種困境之下還這麼天真、自私，有什麼資格慶祝自己的快樂呢？你可以過得很好，但請不要慶祝，因為這個世界已經很困難了」。

她昨晚一邊直播一邊喝紅酒，微醺時情緒感慨，難過表示：「其實疫情本來沒有那麼糟糕的，但有些人抱著僥倖的心態，出門是必須的，偶爾要買東西，但你不能沒有戴口罩。如果人都活得僥倖的心態，又怎麼會好起來呢。」她提到大家現在還能平安地待在家中，有影集看、有飯吃、有音樂聽、有小朋友在、有家人陪伴，最應該感謝前線醫護無私奉獻，「可是有些人卻還一直想要出門，你知道醫護人員有多想回家嗎？知道他們現在有多辛苦嗎？甚至有些醫生回家洗澡後還不敢抱自己的孩子」！要求大家認真看待防疫措施，自律地遵守每一項規定，「如果遇到講不聽的人，給他們看看醫護病房裡大家奮戰的照片」。

(中時 )