美國海軍下一代攻擊潛艦（Next-Generation Attack Submarine）SSN(X)

美國國會研究處（Congressional Research Service，CRS）的報告新細節顯示，海軍將在10年內開始採購下一代攻擊潛艦（Next-Generation Attack Submarine）SSN(X)。而它的重心將由支援陸上戰爭，轉移為和水面與水下敵方艦隊戰鬥。

據《大眾機械》（POPULAR MECHANICS）網與《國防郵報》（The Defense Post）報導，新潛艦設計的重點，在於抵禦戰力相近的敵國所構成的威脅，並搶占水下優勢。目前美國海軍的攻擊潛艦隊中，除了洛杉磯級（Los Angeles-class）與海狼級（Seawolf-class）潛艦外，還有正在打造的最新型維吉尼亞級（Virginia-class）攻擊潛艦。而美國當初會在9/11恐攻時代的背景下打造維吉尼亞級潛艦，目的在於結合可負擔得起的平台和可接近海岸的潛艦，支援陸上戰爭。

而中方海軍在承平時期空前擴張並現代化，加上俄羅斯採用新型攻擊與飛彈潛艦，都促使美國海軍著手研製SSN(X)。這款新潛艦猶如海狼級潛艦般，將針對直接攻擊敵方潛艦與水面艦而打造。

I for one hope that the Navy decides to build a SSGN variant of the Columbia class to take up the strike mission and then focuses the next SSN more narrowly on the ASW and ASUW missions. What I wouldn't give for more Seawolves now. https://t.co/BEMfdzUTo4 — Jerry Hendrix (@JerryHendrixII) May 26, 2021

而潛艦要以和別國海軍戰鬥為重心，就需要維吉尼亞級潛艦所欠缺的特性，除了要有能極度深潛的堅固船體外，還要有更多魚雷發射管和更大的內置魚雷/導彈彈艙。此外，它的體型很可能較大，以作為無人潛航器的母艦。

新報告說，海軍正在研究3個不同的SSN(X)選項，一是根據哥倫比亞級（Columbia-class）潛艦設計，一是根據維吉尼亞級潛艦設計，而另一個則是從頭進行嶄新設計。要是根據哥倫比亞級潛艦設計，雖然能搭載核彈，可是由於艦身龐大，一路下去花費可能也很大。相對的，維吉尼亞級式的設計會比較容易研製，但卻可能受到類似的限制。

至於從頭研製嶄新的潛艦，雖然能設法滿足海軍所有的需求，但起碼最初研發和打造起來仍舊會很昂貴。而這SSN(X)還可能裝備雷射武器、大型舷側陣列聲納，較安靜的電子驅動系統和高超音速武器等。

雖然據美國海軍估計，新潛艦的造價1艘約為58億美元（近1,602億台幣）但按照國會預算處（CBO）估計，1艘的造價將達62億美元（約1,713億台幣）。

在2020-2049年的30年造艦計畫中，美國海軍想要有66艘核動力攻擊潛艦（SSN），並期望能在2031年前接收第一艘SSN(X)。而在接下來兩年間，海軍可望美年採購1艘SSN(X)和兩艘維吉尼亞級潛艦。到2034年時，他們就不會再買維吉尼亞級潛艦，並將加倍採購SSN(X)，直到2048年。

(中時新聞網)