好萊塢超級巨星莎朗史東(Sharon Stone)，在1992年推出電影《第六感追緝令》，此片在全球爽收98億票房，而莎朗史東也紅遍全世界，被世人認為是「性感」的代名詞，這些成績，多虧她的深刻演技與為戲露點，如此走紅的作品，如今卻爆出，莎朗史東的真實片酬相當微薄，跟男主角麥克道格拉斯(Michael Douglas)根本不能比。

莎朗史東日前才心酸吐露在《第六感追緝令》中交叉換腿露私密處的經典畫面，根本是一個騙局，引發軒然大波，如今她接受《加拿大廣播公司CBC》訪談，又曝光《第六感追緝令》的內幕，表示當年麥克道格拉斯可是拿了高達1400萬美元(約新台幣3.8億)的片酬，還外加票房分紅，但她收入相較之下卻相當微薄，甚至想買件禮服去參加典禮可能都不太夠，直言處境很奇怪：「我一夕爆紅，但卻沒錢」。

莎朗史東雖在訪談中沒說自己到底拿多少片酬，但據《crowrivermedia》報導，當年有新聞提到她的酬勞，大概是50萬美金(約台幣1380萬)，而莎朗史東因為這部片走紅，生活也隨之大轉變，原本是沒人認識的女演員，但幾天後，卻彷彿變成披頭四一樣，「有人會爬到我車上，我走在路上，會突然出現30個人追上來」。

但人氣如此火爆的她，回到圈內卻是面對差別待遇，她在影片上映一個月後，跟劇組一起去參加坎城影展，結束後回到飯店發現東西被偷，連牙刷都被拿走，而她被瘋狂粉絲包圍，要離開飯店需要飯店人員幫忙在她身邊圍圈圈，她才得以走出大廳，至於聘私人保鑣的費用？莎朗史東無奈表示：「所有該有的，我都沒有」。

(中時新聞網)