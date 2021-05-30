全國疫情持續延燒，教育部兩度宣告全國各級學校、幼兒園停止到校至6月14日。市議員陳淑華說，家長陳情因受到防疫照顧假、停業、無薪假等收入鋭減，幼兒園又依收退費辦法不退月費，讓家長難以負擔。中市教育局說，教育部與各縣市及幼教業界研商，決議為6月1日至14日停止到園期間，暫時不向家長收取費用。

陳淑華指出，學校系統停課，家長們哀鴻遍野，尤其幼兒沒辦法送到幼兒園，家長無法營生、收入鋭減；但各幼兒園依台中市政府的收退費辦法，卻沒有退月費。中市教育局一直強調停課、但是沒有停班，幼兒園還是有開，所以家長還是必須付費。

陳情的年輕家長說，她們在家照顧小孩是被迫在家沒上班，是請自己特休還是無薪假。向園方詢問，只能退餐費、交通費等，月費不退。她們質疑為何園方沒有收小孩卻要家長付費？許多幼兒園老師也放無薪假，幼兒園反而收月費卻少付薪資。

陳淑華指出，建議由紓困方案納入幼兒園，並補助部分幼兒園教師薪資。現在各行各業都受到衝擊，所有內需產業大多受到影響，休防疫照顧假、無薪假、停業、收入鋭減的，需要取得一個平衡；否則家長一旦負擔不起，沒有能力送小孩到幼兒園。

陳淑華強調，市府應思考如何營造好的幼托環境，建構家長與教育托育機構的信任，是政府的責任。六月馬上就到，恐怕屆時家長、幼兒園在收費標準上會發生衝突。呼籲教育局儘速重新研議相關收退費辦法，體恤家長的辛苦，共創家長、小孩、幼兒園共贏的局面。

中市教育局表示，教育部於5月27日與各縣市及幼教業界代表研商，目前決議為6月1日至14日停止到園期間，暫時不向家長收取費用；等復課後，幼兒園再向家長收取6月代收代辦費，包含活動費、材料費、午餐費及點心費等；向家長收取的額度，則依據幼兒實際上課日期比例計算，市府將配合中央決議辦理，維護民眾權益。

(中時 )