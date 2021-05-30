近期本土疫情升溫，警察同仁相繼傳出確診，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前談到此事時，不禁哽咽，對此，台灣基進黨主席陳奕齊表示，聽到阿中部長這段語重心長的話，令人有感而發，因此舉辦徵文徵圖活動，請小朋友看完陳時中這段影片，並寫下心得感想，為守護台灣各行各業的人表達感謝之意，引發外界爭議，網友怒轟活動太扯了，不要把政治髒水伸入校園去。

陳奕齊昨（29日）在臉書發起「台灣囝仔撐台灣-謝謝你，你們的淚水和汗水，我們都有看到」活動，徵求國小一～六年級學童，凡觀看陳時中日前在記者會上的一段影片，並寫下心得感想，表達對各行各業守護台灣的感謝，只要參加活動者即可獲得台灣基進口罩組，而得獎者經過他和監護人同意之後，作品將放在粉專公開，並可獲得台灣滿福包（含台南黨部守護台灣啤酒組「慰勞家長」、台灣基進口罩組、拚死護台灣毛巾一條及台南地方特產）。

對於辦這場活動的緣由，陳奕齊表示，阿中部長在該記者會最後講了一段語重心長的話，令大家也感觸良多，因此邀請各位小朋友一起來聽聽，然後想一想，除了警察、醫護人員，還有哪些人是必須持續工作、在外奔波，才能安心在家中自學呢？陳稱，「你身邊有沒有同學，因為父母都要外出工作而無法在家上課，必須去學校上課的呢？請把你們這幾天在家防疫的心得，寫成一段文字、或畫一張圖，對各行各業辛苦的大眾表達我們真心的感謝」。

陳奕齊分享的影片，是陳時中25日在記者會上有感而發表示，疫情開始每次有問題都是警察在幫忙，連不戴口罩都是警察抓，八大行業也在偷偷開，這些都會加重社會負擔。提到警察同仁染疫時，陳時中不禁哽咽，指「那些沒有好好做事情的要好好檢討」話一說完，陳時中便宣布結束記者會，離開現場。

此活動一出，立刻引發外界爭議，許多網友湧入陳奕齊臉書這篇po文底下留言表示，「我以為只有國軍跟老國民黨會這麼做，結果沒想到你們綠共也開始照抄了」、「政治髒手不要伸到小朋友裡，太噁心了，噁爆」、「民族的偉人蔡總統英文，民族的救星陳指揮官時中」，批踢踢網友則直呼，「太扯了！2021年竟然有這種活動，幫高調」、「東方綠，太陽升，台灣出了個陳時中」、「這企劃太智障了，我很久沒有想吐槽一個企劃到這種程度，你叫一個國中生策劃，都不會做出這種明顯反效果的活動」。

網友留言。（圖片摘自陳奕齊臉書）

網友留言。（圖片翻拍自批踢踢）

(中時新聞網)