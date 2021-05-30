中央疫情指揮中心指揮官陳時中29日表示，很感謝包括佛光山等社會團體、宗教團體、企業團體的愛心，積極尋覓進口新冠疫苗，但他要強調這些團體申請後，還是「要由指揮中心與原廠簽約採購」，統籌分配執行；對此，台北市議員羅智強怒了，直言「真是夠了」、「去你的蔡英文政府！」

國內疫情不斷升高，疫苗採購成最防疫關鍵，繼地方政府、企業界，宗教團體已經開了第一槍，佛光山所屬的國際佛光會28日已經正式發文衛福部疾管署，申請專案核准進口捐贈美國嬌生藥廠疫苗20萬至50萬劑，並協助與原廠對接疫苗暨物流送抵台灣作業，以建構台灣防護網及維護國人健康，進行人道關懷行動。

對此，陳時中指出，如果有熱心團體能取得「直接是原廠授權證明」，指揮中心就能接續一起談，陳時中的最新說法也被解讀，針對永齡基金會、佛光山等企業宗教團體，努力的替台灣進口疫苗找到進口管道，但指揮中心陳時中仍然堅持，必須由指揮中心透過管道與「原廠」簽約採購，才能夠購買。

對於指揮中心的態度，羅智強在臉書上砲轟，表示這些疫苗都是民間好心募來、買來的，在這個全民翹首期待疫苗救命的「要命時刻」，任何有一點點螞蟻大良心的政府都會對他們感激涕零吧，真怕不能早一分早一秒收下，以救萬民之急。

「表面說你可以來申請，但就是東開條件、西開條件，擺明的要卡疫苗進來！」羅智強表示，台灣人民給了蔡英文817萬票，到底是哪裡對不起民進黨了？在疫情這種緊要關頭還這種態度，真的是可惡至極！

(中時新聞網)