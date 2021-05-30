中和分局交通分隊2名警員PCR採檢陽性，分局針對環境廳舍擴大清消。（中和分局提供）

中和分局交通分隊2名警員PCR採檢陽性，分局針對環境廳舍擴大清消。（中和分局提供）

新北市中和警分局交通分隊2名警員日前新冠肺炎快篩採檢為陰性，昨（29）日查詢健康存摺，赫然發現PCR採驗結果卻呈陽性，2員向分局回報，立即安排交通分隊68人、安平派出所41人於今日至雙和醫院快篩，並進行居家隔離。

中和分局表示，今日凌晨2時許，已陸續針對交通分隊安平駐地、民安駐地、安平派出所、全洋拖吊場及分局駐地、裝備車輛等，以最高規格實施消毒，已於清晨5時30分結束，後續還會再進行2次大清消。確診2員目前均居家隔離，等候新北市衛生局通知送往集中檢疫所。

中和分局指出，為維持勤務運作，已分別於安平派出所及交通分隊設置機動派出所，並由鄰近秀山、中和所協助處理。交通事故處理部分，目前暫由轄區派出所處理，考量交通事故處置專業性，協調交通大隊請鄰近分局交通分隊支援。

此外，中和分局已對內外勤同仁規畫分流、異地辦公，安排第一線執勤同仁疫苗注射，確保同仁安全健康。

(中時 )