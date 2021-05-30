突然之間，能灌水的天氣系統都長出來了！梅雨鋒面今抵達，一早已為中台灣帶來暴雨；菲律賓東方也有熱低壓生成，最快24小時內增強為颱風。

中央氣象局預報員陳依秀指出，一熱帶性低氣壓今天上午在菲國東方海域生成，目前距離台灣約2300公里，由於環境條件支持，預估一天內就會發展為今年第3號颱風「彩雲」（香港命名）。

陳依秀表示，颱風雖有機會生成，不過當它下周北上接近台灣附近時，可能遭遇垂直風切大的狀況，不排除減弱又變回熱低壓，應持續觀察。

(中時新聞網)